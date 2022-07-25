تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش النيل بالقرنة لخدمة الأهالى والسياح.. إنفوجراف

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت محافظة الأقصر فى أعمال تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربي، على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالمواطنين وحركة السياحة، وضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء متنزهات وحدائق، واستمراراً لجهود المحافظة في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة.

ومن جانبه، أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن البدء في إنشاء الكورنيش الجديد الذي سيكون تحفة فنية فريدة من نوعها تتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، حيث سيتم إنشاء الكورنيش وفقاً لأحدث الطرازات، ليكون ممشي ومزارا سياحيا عالميا يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفساً فريداً لأهالى الأقصر.

وأعد المركز الإعلامى بديوان محافظة الأقصر، إنفوجرافا للمشروع الأكبر فى البر الغربي، حيث إنه سينفذ المشروع الجهاز المركزي للتعمير خلال 6 أشهر، ويشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشي أهل مصر بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.

وتراعي فى أعمال إنشاء الكورنيش الجديد تطبيق الهوية البصرية للمحافظة، وذلك امتزاجاً بالحضارة القديمة، ويوازي كورنيش البر الغربي كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وتتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي.