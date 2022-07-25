تعليم المنوفية يتسلم حاويات قمامة لتوزيعها على المدارس ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

تسلمت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اليوم حاويات قمامة صديقة للبيئة لتوزيعها على مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشهد هانى عنتر وكيل المديرية، وحلمى عرفة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعطيات القاضى مدير المشتريات والمخازن بالمديرية، بحضور محمد جابر بإدارة المخلفات والنفايات الطبية، ومحمد شبل بإدارة الإعلام والتوعية البيئية بفرع جهاز شئون البيئة بطنطا عملية تسليم 503 حاويات قمامة صديقة للبيئة فى إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز شئون البيئة بطنطا ومؤسسات الدولة المختلفة.

وتابع صباح اليوم هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الاختبارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا لطاقة النووية بمدينة الضبعة بمرسى مطروح للعام الدراسى 2022/2023، وذلك بقاعات مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية وقاعة مبنى الرخصة الدولية بجوار مدرسة الشهيد عبد الرحمن الديب ( الأحمدية سابقا ) حيث تعقد الاختبارات الإلكترونية على فترتين الأولى صباحية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا والفترة الثانية من الثانية عشرة والنصف بعد الظهر حتى الثالثة والنصف عصرا بواقع ثلاث ساعات يؤدى فيها الطالب أربعة اختبارات فى مواد ( الرياضيات ـ العلوم ـ اللغة الإنجليزية والقدرات العقلية ) تحت إشراف أعضاء مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية بقيادة هيثم بدران مدير مركز التطوير.