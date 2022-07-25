اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نفخر بشهداء مصر من أجل استقلال الصومال..

ترحيب الرئيس السيسي بنظيره الصومالى حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية.. إنفوجراف

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:38 م
ترحيب الرئيس السيسي بنظيره الصومالى حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية.. إنفوجراف الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن محادثاته مع الرئيس الصومالى "حسن شيخ محمود"، عكست مدى تقارب وجهات النظر بينهما، حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرضا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها، لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية، الممتدة بين البلدين.
 
 
1
 

2
 

3
 
 
أرحب بكم فى بلدكم الثانى مصر فى زيارة تعبر عن عمق علاقاتنا التاريخية
 
كانت مصر فى طليعة الدول التى اعترفت باستقلال الصومال الشقيق 
 
ناقشنا تطورات ملف سد النهضة وأكدنا خطورة اتخاذ خطوات أحادية
 
عكست المحادثات تقارب وجهات النظر فى عديد من الملفات المشتركة
 
نذكر بكل فخر شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحفاظ على استقلال الصومال ووحدة أراضيه
 
استعرضنا كل أوجه التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين وكيفية تطويرها
 
بنك مصر خطوة إضافية لتعزيز الاستثمار المصرى والتنمية الاقتصادية فى الصومال
 
متابعة التقدم المُحرز فى مشروعات التعاون الثنائى والاتفاق على أهمية العمل المشترك
 
تعزيز التعاون فى التعليم ومكافحة الإرهاب والتطرف بالتدريب وبناء قدرات الكوادر الصومالية
 
تبادلنا وجهات النظر حول أوضاع القرن الأفريقى واتفقت إرادتنا على العمل معا لترسيخ الأمن
 
تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال فيما يتصل بأمن البحر الأحمر 
 
تأكيد مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة سياسات الممر المائى من منظور تنموى واقتصادى وأمنى متكامل

السيسي

الرئيس السيسي

الصومال

رئيس الصومال

سد النهضة

البحر الاحمر

القرن الافريقي

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصومالى: تطرقنا لتطورات ملف سد النهضة الإثيوبى وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية.. وافتتاح فرع بنك مصر فرصة نحو تعزيز التواجد التجارى والاستثمارى المصرى بالصومال

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:21 م

الرئيس السيسي: مصر تدعم الصومال لتعزيز السلم والأمن والقضاء على الإرهاب

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:06 م

الرئيس السيسي: أكدت لرئيس الصومال ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:02 م

الرئيس السيسي: بنك مصر خطوة إضافية لتعزيز الاستثمار المصري في الصومال

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة