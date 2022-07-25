ترحيب الرئيس السيسي بنظيره الصومالى حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية.. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن محادثاته مع الرئيس الصومالى "حسن شيخ محمود"، عكست مدى تقارب وجهات النظر بينهما، حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرضا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها، لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية، الممتدة بين البلدين.