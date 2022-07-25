تحصين 46 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال أسبوع في الغربية

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، بأن أعمال تنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2022 لتحصين مواشى المحافظة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تعمل منذ 14/7/2022وتستمر لمده شهر، وتمتد لحين تحصين كل الحيوانات في المحافظة باختلاف أنواعها من " الأبقار- الجاموس- الأغنام – الماعز" والبالغ عددها 266 ألفا و554 حيوانا.

وأوضح "أنور" أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات ضد مرض الحمى القلاعية، الثلاثى والعترات المتحورة والمكتشفه مؤخرا، وكذا حمى الوادى المتصدع والمستلزمات اللازمة للتحصين، وقد بلغ إجمالى ماتم تحصينه خلال أسبوع من بداية الحملة وحتي يوم السبت الماضي عدد 23216 أبقار وعدد 18235 جاموس وعدد 4724 أغنام 125 ماعز ، بإجمالي العدد الكلي 46300 من الحيوانات .

وأشار إلى أنه تم عقد عدد 132 ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بضرورة تحصين حيواناتهم والوقاية من الأمراض الوبائيه، وكذلك التأمين على الحيوانات من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وناشدت المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.