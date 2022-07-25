بيانات رسمية تكشف: أكثر من ربع النمساويين لديهم أصول مهاجرة

كتبت: هناء أبو العز

كشفت إحصائيات رسمية في النمسا، أن واحدًا من كل أربعة نمساويين، مهاجر أو لديه خلفية مهاجرة، ويمثل 2.24 مليون شخص أو 25.4 في المائة من إجمالي السكان في البلاد.

ووفقًا للسلطة، ارتفعت نسبة السكان الذين لديهم مثل هذه الخلفية، بمقدار 430 ألفًا أو 24 % في السنوات السبع الماضية، مقارنة بعام 2015 عندما كان الأشخاص من هذه الفئات يمثلون 1.81 مليون من إجمالي سكان النمسا، وفقًا لتقارير موقع فيزا شنجن.

وأوضح توبياس توماس مدير الإحصاء النمساوي، أن عدد سكان النمسا ينمو فقط من خلال الهجرة؛ وبدونها سينخفض عدد السكان، وسوف تنخفض التوقعات السكانية إلى مستوى الخمسينيات على المدى الطويل، ومنذ عام 2015 ، ارتفعت نسبة السكان ذوي الأصول المهاجرة بشكل مطرد من 21.4 % إلى 25.4 % .

وأشار رئيس الإحصاء النمساوي أيضًا إلى أنه مع تزايد عدد السكان ، تتحسن العلاقات بين المهاجرين من مختلف البلدان ، حيث أبلغوا بشكل إيجابي عن العيش معًا.

ومن أصل 1.6 مليون أجنبي يعيشون في النمسا اعتبارًا من أبريل 2022 ، فإن بلد المنشأ الرئيسي هو ألمانيا ، مع 217000 مواطن يمثلون 13.2 في المائة من إجمالي السكان غير النمساويين. ويتبع الرومانيون والصرب القائمة ، بواقع 138 ألفًا و 122 ألفًا على التوالي.

كما تظهر إحصائيات النمسا ، كانت هناك زيادات مسجلة في جنسيات معينة ، على سبيل المثال ، الأوكرانيين ، حيث ارتفع عدد هؤلاء من 13000 في بداية العام إلى ما يقرب من 53000 في أبريل - مما يمثل زيادة بنسبة 307 %.

كما لوحظ ارتفاع في عدد الجنسيات بين الكرواتين ، حيث ارتفعت الأعداد بنسبة 2 % - من 95297 إلى 97676 ، والسوريين مع زيادة بنسبة 3.7 % (من 68358 إلى 70901) والبلغار ارتفع من 35879 في بداية هذا العام إلى 36335 ، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 1.2 %،بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع عدد المواطنين الروس أيضًا بنسبة 1.3 % ، حيث ارتفع من 33926 إلى 34392 في فترة أربعة أشهر.

ويمكن ربط الزيادة في عدد المواطنين الأوكرانيين والروس الذين يعيشون في النمسا ارتباطًا مباشرًا بالغزو الروسي لأوكرانيا ، الذي بدأ في 24 فبراير ، وهو ما يقابل الزيادة المسجلة في الأشهر الأربعة الماضية.

وعلى الرغم من تزايد عدد السكان غير النمساويين في البلاد ، لم يكن هذا هو الحال دائمًا ، حيث كانت هذه الأرقام منخفضة إلى حد كبير بالنسبة لبعض الجنسيات.

وحسب اندماجهم ، لا يبدو أن الأشخاص المولودين في النمسا ومن جنسيات أخرى على اتصال متكرر ، كما أظهر استطلاع أجرته هيئة الإحصاء النمساوية. وبشكل أكثر تحديدًا ، قدر 46 % من المولودين في النمسا اتصالهم اليومي والعيش معًا بأنه "جيد جدًا" أو "جيد إلى حد ما" ، بينما كان الرقم 29 % فقط للأشخاص الذين لديهم اتصال نادر أو معدوم.

علاوة على ذلك ، قال حوالي 49 % من المولودين في النمسا إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي على أساس يومي ، وهذه النسبة أعلى بالنسبة لأولئك الذين ولدوا في البوسنة والهرسك وصربيا وتركيا (63 %) أو أولئك الذين ولدوا في أفغانستان أو سوريا أو روسيا (76 %).