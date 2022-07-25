اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 03:29 م
أكرم القصاص
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بدء اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين لمعهد التمريض بالإسماعيلية

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:16 م
بدء اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين لمعهد التمريض بالإسماعيلية جانب من اختبارات كشف الهيئة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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ترأس الدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لجنة اختبارات كشف الهيئة الخاص بالطلاب الجدد المتقدمين لمعهد رعاية الفنى للتمريض التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور نانسى علاء الدين مسؤول التعليم الفنى بالهيئة، وشيرين سعد مسئول التمريض بالهيئة، ورامى العشرى أخصائي التمريض بالهيئة، وتريزا رأفت مديرة إدارة التمريض بفرع الهيئة بالإسماعيلية، وعزة حسين على مديرة معهد رعاية الفنى للتمريض بالإسماعيلية، حيث تقدم (120) طالبا وطالبة للاختبارات وتتوالى كشوف الهيئة على مدار يومين متتاليين.
 
وأكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه يتم القبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الاعدادية للعام الحالى طبقا لأعلى المجاميع المتقدمه، بعد اجتياز الاختبارات وفق شروط وقواعد القبول لمعاهد رعاية التمريضية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للعام الدراسى 2022_2023، ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسى، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حدى حرصا على مبدأ التوطين، وكذلك ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى ذات عام التقدم.
 
يأتى ذلك تحت رعاية دكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وفى إطار إستراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية التى تهدف إلى تغطية كافة احتياجات المنشآت التابعة لها بكوادر متميزة ومزوده بالتعليم والتدريب الطبى ، حيث يتم تزويد الدارسين بمعاهد رعاية الفنيه  للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعليم الطبي والتدريب المتميز بما يتواكب مع أحدث النظم الصحيه والرعاية التمريضيه عالميا ، ليكونوا قادرين على  تقديم رعاية صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية للمرضى ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
 
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جانب من اختبارات كشف الهيئة
 
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جانب من اختبارات كشف الهيئة
 
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جانب من اختبارات كشف الهيئة
 
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جانب من اختبارات كشف الهيئة
 
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جانب من اختبارات كشف الهيئة

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المعهد الفنى للتمريض

الاسماعيلية



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