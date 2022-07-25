اليوم السابع
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القبض على عاطل وبحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها فى المنوفية

الإثنين، 25 يوليه 2022 10:03 ص
القبض على عاطل وبحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها فى المنوفية مديرية أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 230 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب عمر شعير معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بمدينة منوف وبحوزته 230 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

قسم منوف

هيروين



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