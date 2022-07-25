اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 06:22 م
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القبض على المتهمين بابتزاز ربة منزل في مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:00 م
القبض على المتهمين بابتزاز ربة منزل في مدينة 6 أكتوبر قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل وزوجته، لاتهامهما بتصوير صديقة الزوجة في أوضاع مخلة، والاستيلاء على متعلقاتها، بسبب خلافات بينهم في مدينة 6 أكتوبر، وتورط المجني عليها في جلب الراغبين في ممارسة الرذيلة للمتهمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تقدمت ربة منزل ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، اتهمت فيه صاحبة محل كوافير وزوجها بتصويرها في أوضاع مخلة بمدينة 6 أكتوبر، وذكرت المجني عليها أن المتهمين استدرجاها إلى شقتهما بمدينة 6 أكتوبر، بحجة تشاجرهما، نتيجة خلافات زوجية، وصورها المتهم في أوضاع مخلة واستولى على متعلقاتها.
 
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليها، لتورطها في جلب الراغبين في ممارسة الرذيلة للمتهمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين  وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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