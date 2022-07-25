السيطرة على حريق نشب فى سيارة ملاكى بالغربية

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة ، بورد بلاغا باندلاع حريق داخل سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق الملاحة بدائرة مركز طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إسعاف وسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.