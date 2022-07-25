اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب فى سيارة ملاكى بالغربية

الإثنين، 25 يوليه 2022 09:49 ص
السيطرة على حريق نشب فى سيارة ملاكى بالغربية حريق - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي، أثناء سيرها على طريق الملاحة بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح بسبب حدوث ماس كهربائي.
 
تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة ، بورد بلاغا باندلاع حريق داخل سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق الملاحة بدائرة مركز طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إسعاف وسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.
 
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.
 
 

 


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