اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى شقة بالغربية دون وقوع إصابات

الإثنين، 25 يوليه 2022 10:57 ص
السيطرة على حريق فى شقة بالغربية دون وقوع إصابات حريق - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الزيات بمحافظة الغربية على حريق اندلع في شقة بقرية الدلجمون دون وقوع أصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية اخطار من  مأمور مركز  كفرالزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية  الدلجمون.
 
انتقلت سيارتي مطافي وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق في شقة سكنية وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد لباقي العقار دون وقوع اصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

 


مدير امن الغربية

كفر الزيات

حريق

قرية الدلجمون



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