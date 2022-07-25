السيطرة على حريق فى شقة بالغربية دون وقوع إصابات

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية اخطار من مأمور مركز كفرالزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية الدلجمون.

انتقلت سيارتي مطافي وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق في شقة سكنية وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد لباقي العقار دون وقوع اصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.