اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لبقال بسبب حيازته قطعة حشيش وسلاح أبيض بالإسكندرية

الإثنين، 25 يوليه 2022 10:15 ص
السجن 3 سنوات لبقال بسبب حيازته قطعة حشيش وسلاح أبيض بالإسكندرية محكمة - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة التاسعة برئاسة محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص والمستشار أحمد أحمد محمود وسكرتير الجنايات ماجد سعد، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "أ.م.ا" لاتهامه بالاتجار في المخدرات وغرامة 50 ألف جنيه.
 
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9140 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محربك بضط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.
 
 
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه بناء علي التحريات السرية دلت علي قيام المتهم " ا.م.ا" 33 سنة بقال بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض سكين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتقطيع المخدر، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
 
 
 
 
 

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