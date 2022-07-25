اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 09:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

يبدأ فى 1 أكتوبر..

الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد بالجامعات

الإثنين، 25 يوليه 2022 08:48 م
الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد بالجامعات الخريطة الزمنية
كتب: محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور  محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.
 
 
يبدأ العام الدراسى الجديد 2022/2023 السبت 1 أكتوبر 2022.
 
تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023
 
وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى 26 يناير 2023
 
تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023
 
يبدأ الفصل الدراسي الثاني فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023
 
وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 
الخريطة الزمنية
الخريطة الزمنية

 


التعليم العالى

الجامعات

اخبار الجامعات

الخريطه الزمنيه للجامعات



الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر.. الأعلى للجامعات يعلن بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد 1 أكتوبر

الإثنين، 25 يوليه 2022 06:00 م

المجلس الأعلى للجامعات المصرية يكرم رئيس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهرى

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:17 م

الأعلى للجامعات يقر الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد.. الدراسة 1 أكتوبر.. الفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا.. وامتحانات التيرم الثانى يونيه 2023.. خالد عبد الغفار: بدء تنسيق الجامعات بعد نتيجة الثانوية العامة

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:00 م

"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء المعهد الفنى للتمريض بدمياط

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:37 م

الأعلى للجامعات يقر آليات اختبار الحاصلين على درجة علمية أجنبية لمعادلة الشهادة

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:36 م

الأعلى للجامعات: 7 أغسطس موعد التقدم الإلكترونى لامتحانات الدبلومات والمعاهد

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:02 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة