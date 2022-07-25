الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل نيابتى ميت غمر الجزئية وشؤون الأسرة لمقرات جديدة

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بنقل مقر نيابة ميت غمر الجزئية التابعة لنيابة جنوب المنصورة الكلية من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد، الكائن بشارع 26 يوليو مبنى محكمة ميت غمر بجوار كوبرى البراميل ميت غمر الدور الثالث العلوى.

كما نشرت الجريدة قرار بنقل مقر نيابة قسم ميت غمر لشؤون الأسرة التابعة لنيابة المنصورة الكلية لشئون الأسرة من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد بشارع 26 يوليو مبنى محكمة ميت غمر بجوار كوبرى البراميل ميت غمر الدور الثالث العلوى.