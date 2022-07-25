التوقيت الصيفى يواجه عقبة بالكونجرس الأمريكى..ذا هيل: التضخم والإجهاض السبب

كتبت ريم عبد الحميد

بعد أكثر من أربعة أشهر على تمرير مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع، مشروع قانون لجعل التوقيت الصيفى دائما فى الولايات المتحدة، فإن الإجراء يواجه حالة من الجمود فى مجلس النواب.

وقالت صحيفة "ذا هيل"، إن العوائق الرئيسية التي تحجب فرص إقرار التشريع، تتمثل فى الخلافات الأساسية حول لغته، والإجماع العام على أن هناك أمورا أخرى لها الأسبقية فى الوقت، الذى يصارع فيه المجلس التشريع موجة التضخم المرتفعة ومذابح الأسلحة وموقف المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الإجهاض ما يهدد المساواة فى الزواج أيضا.

وقال النائب فرانك بالونى، الديمقراطى من نيوجيرسى، رئيس لجنة الطاقة والتجارة فى مجلس النواب، إنه لا يمكن القول إنها أولوية، فهناك الكثير من الأولويات الأخرى، لكن هذا لا يعنى أن هذه القضية ليست بأولوية يحاولون العمل عليها، لكنهم يفعلون. لكنه أضاف أنهم لو استطاعوا أن ينجزوا أي شئ فلن يكون قبل الخريف.

وكان مجلس الشيوخ قد أثار ضجة كبيرة فى مارس الماضى عندما وافق على قانون حماية الشمس المشرقة، والذى سيجعل التوقيت الصيفى دائما، من خلال الموافقة بالإجماع، مما تصدر اهتمام الصحف.

التشريع الذى لن يدخل حيز التنفيذ قبل نوفمبر 2023، يدعو إلى التخلي عن تغيير الوقت مرتين فى العام، وهو الإجراء الذى يهدف على منح الأمريكيين ساعة إضافة من ضوء النهار فى فصلى الشتاء والخريف. لكن لكى يحدث ذلك، سيخسر المقيمون فى الولايات المتحدة ساعة من ضوء النهار فى الصباح فىا لفترة من نوفمبر حتى فبراير.

وحظى التشريع بترحيب كبير من بعض أعضاء مجلس النواب على الفور بعد تمريره منا لشيوخ، وأيدته رئيسة المجلس نانسى بيلوسى، لكن آخرين عارضوه. وبعد أيام من تمريره فى الشيوخ، دعا بعض النواب إلى مزيد من البحث فى الأمر ومناقشة مشروع القانون.