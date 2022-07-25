اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 09:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الإسكان: منطقة سور مجرى العيون "قلب القاهرة" ولها أهمية كبيرة

الإثنين، 25 يوليه 2022 08:32 م
الإسكان: منطقة سور مجرى العيون "قلب القاهرة" ولها أهمية كبيرة تطوير منطقة سور مجرى العيون
كتب إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن منطقة مجرى العيون جزء من الفسطاط، وتدخل ضمن عملية تطوير القاهرة الخديوية.
 
أضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الهدف الأول لوزارة الإسكان هو التطوير، وليس عملية البيع التي سوف تأتي بعد ذلك، متابعا: "هناك أكثر من مدخل لمنطقة مجرى العيون، ورئيس الوزراء تطرق لبعض المناطق غير الآمنة، والتي سوف يتم إعادتها واستغلالها في مشروعات خدمية وسكنية".
 
وتابع مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن منطقة سور مجرى العيون تعتبر "قلب القاهرة" ولها أهمية كبيرة، وهناك هدف الجميع يسعى إليه من تطوير منطقة سور مجرى العيون والمناطق المجاورة لإعادة رونق القاهرة من جديد.
 
 
وأكمل: "الخدمات التي تجرى ترفع من قيمة المكان في المستقبل، لاسيما فيما يتعلق بالسياحة الداخلية والخارجية".
 

عبد الخالق ابراهيم

وزارة الاسكان

سور مجرى العيون

تطوير منطقة مجرى العيون



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بتطوير منطقة سور مجرى العيون ويوجه بإسراع معدل التنفيذ مع الالتزام بالنسق المعمارى.. ويؤكد: المشروع يرتقى بمنطقة ذات أهمية تاريخية للحفاظ على قيمة القاهرة كوجهة سياحية وثقافية مميزة

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:00 ص

رئيس الوزراء يتفقد اليوم مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

الإثنين، 25 يوليه 2022 09:34 ص

نقل 989 أسرة من المناطق الملاصقة لسور مجرى العيون لوحدات مفروشة بالخيالة

الأحد، 24 يوليه 2022 05:00 م

وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير "سور مجرى العيون" بمحافظة القاهرة

الخميس، 21 يوليه 2022 11:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة