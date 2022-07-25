إصابة 20 شخصا إثر انقلاب مينى باص فى ترعة بالبدرشين

سقط أتوبيس "مينى باص" داخل ترعة المريوطية بمنطقة أبو صير نطاق قسم شرطة البدرشين، مما أدى إلى إصابة 18 شخصا والسائق ومرافق له، وتم إنقاذهم واستخراجهم من داخل المياه.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أن السبب الرئيسى اختلال عجلة القيادة وانتقل رجال الانقاذ إلى المكان، وتم الانتقال إلى المكان لمحاولة انتشال الأتوبيس من المياه ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بدائرة مركز شرطة فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب انقلابه داخل ترعة المريوطية.

ويتم العمل على انتشال الأتوبيس من داخل المياه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.