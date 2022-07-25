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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:36 م
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى حادث سيارة، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

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أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 64 بطريق إسكندرية الصحراوي أمام الريف الأوربي بالشيخ زايد، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بالكيلو 64 بطريق إسكندرية الصحراوي أمام الريف الأوربي بالشيخ زايد، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى مكان الحادث.
 
وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الاطار وانقلابها، ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 
 

حادث مرورى

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