إصابة طفل إثر سقوطه من أعلى مبنى تجارى بالتجمع

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أصيب طفل إثر سقوطه من أعلى مبنى تجارى فى منطقة التجمع، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود طفل مصاب داخل مبنى تجاري بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين من خلال المعاينة، سقوط طفل 5 سنوات من أعلى مبنى تجارى على آلة حادة مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة والاستماع لشهود العيان للوقوف على ملابساتها، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنه اختل توازنه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.