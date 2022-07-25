إحالة 148 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت والدلنجات من خلال إدارة الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية على المصالح الحكومية.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 139من العاملين بالمستشفي العام والوحدة المحلية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى، وكذلك إحالة 39 من العاملين بالوحدة الصحية بفرنوي بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.