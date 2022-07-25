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أسعار اللحوم فى مصر اليوم.. البقرى من 160 إلى 195 جنيها للكيلو

الإثنين، 25 يوليه 2022 06:00 ص
أسعار اللحوم فى مصر اليوم.. البقرى من 160 إلى 195 جنيها للكيلو لحوم - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار اللحوم بكافة أنواعها، استقرارًا ملحوظًا، فى الأسواق، اليوم الإثنين، حيث سجل سعر اللحوم البقرى بلدى، من 160 إلى 195 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض وضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات الأسواق.

 

وتختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى نشرتها للغرفة التجارية، والتى تؤكد أن فترة عيد الأضحى مرت بهدوء فى ظل المعروض الكبير بالأسواق وكذلك توافر اللحوم بكيمات كبيرة.

 

فى سياق متصل، يباع سعر اللحم الضأن من 160 إلى 190 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى من 110 إلى 130 جنيها، والكبدة المستوردة من 80 جنيها إلى 97 جنيها.


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