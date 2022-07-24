وزير الصحة الأردنى: نسعى لتعزيز التعاون مع جمعية القلب الأمريكية

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أكد وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري أهمية التعاون مع جمعية القلب الأميركية لتطبيق آخر التوصيات القائمة على الأدلة والبراهين لإنقاذ الحياة ومحاربة الأسباب الرئيسة للوفاة المتمثلة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير الهواري اليوم الأحد الفريق الممثل لجمعية القلب الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ضم المدير العام لبرامج الجمعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور رامي خطار، ومدير برنامج الجمعية في الشرق الأوسط الدكتور محمد المزين.



وقال الهواري- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إنه تم تدريب نحو 1200من الكوادر الصحية من مختلف محافظات المملكة خلال السنة الأخيرة، على برنامج دعم الحياة الأساسي المعتمد من جمعية القلب الأمريكية.



وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لزياد عدد المتدربين من الكوادر الطبية في جميع مستشفياتها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الوزارة تسعى لإيجاد مراكز تدريبية لهذه الغاية في إقليم الشمال والجنوب، كما سيتم زيادة أعداد الدمى التدريبية وزيادة أعداد المدربين المعتمدين من جمعية القلب الأميركية وإضافة برنامج دعم الحياة المتقدم للبالغين.



من جهته، أشاد فريق الجمعية بالجهود المبذولة من قبل المركز التدريبي لبرامج دعم الحياة التابع لوزارة الصحة في تطبيق أحدث وأعلى معايير التدريب؛ لرفع جودة وكفاءة عمل الكوادر الصحية للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ.



وثمن الفريق الممثل لجمعية القلب الأميركية، دور المركز التدريبي في برامج دعم الحياة التابع لوزارة الصحة على استضافتهم برنامج تدريب هيئة التدريس المعتمد من الجمعية، والذي يهدف إلى تطوير مدربي المدربين ضمن أحدث المعايير العالمية في التدريب، حيث شارك في هذا البرنامج مندوبون عن جميع القطاعات الصحية في الأردن مثل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الخاصة ومركز الحسين للسرطان.