هل تواجه مشكلة في النوم؟.. يمكن أن يكون فيروس كورونا أحد الأسباب

كتبت فاطمة خليل

النوم هو الذى يمنح أجسامنا الراحة المناسبة التي يحتاجها قبل أن يبدأ في العمل، ويحتاج البشر إلى ما لا يقل عن 8 ساعات من النوم كل يوم، والنوم لا يريح الجسم فحسب، بل ينظم وظائف الجسم مثل التمثيل الغذائي والقدرات المعرفية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

في كل مرة يمر فيها الجسم بأي نوع من التغيير، تتأثر دورة النوم، كما يتأثر نمط النوم الدقيق حتى مع أدنى اضطراب في النظام البيئي للجسم.

يؤدي تأثير فيروس كورونا إلى عدد من المشكلات الصحية، من بينها أنماط النوم المضطربة، حيث أظهرت العديد من التقارير شكوى المرضى من نوم أقل من المعتاد.

وأفاد الناس أنهم غير قادرين على الحصول على ليلة من النوم الهادئ أثناء وبعد التعافي من العدوى.

ما مقدار النوم المثالي للإنسان البالغ؟



وفقًا لتوصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ألا يناموا أقل من 7 ساعات في اليوم.

ويجب أن ينام البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا حوالي 7-8 ساعات يوميًا.

كما يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأطفال والمراهقين بالنوم لأكثر من 8 ساعات في اليوم.

كيف يرتبط النوم بفيروس كورونا؟



ترتبط أعراض كورونا في الغالب بالجهاز التنفسي في المرحلة الأولية.

في وقت لاحق، أو خلال مرحلة كورونا الطويلة الأمد، تصبح أعراض كورونا شديدة وتسبب مضاعفات صحية خطيرة.

تسبب فيروس كورونا في تعطيل نمط النوم الهادئ للناس أيضًا، ووصفت العديد من التقارير والدراسات الصحية هذا الأرق المرتبط بفيروس كورونا، حيث يجد الناس صعوبة في النوم، بينما يواجه العديد من الناس قلة النوم، و لا يستطيعون الحصول على قسط كافٍ من النوم ، كما أن عدوى فيروس كورونا تجعلهم يشعرون بالتعب والإرهاق.

الأرق أو التعب الناتج عن فيروس كورونا: ما الذي يفسر ذلك؟



عادات النوم مدفوعة بعدة عوامل مثل الجو والمناخ والغذاء وصحة الأمعاء وغيرها.

وفقًا للعديد من الدراسات البحثية ، بعد الإصابة بالفيروسات التي تؤدي إلى أمراض شبيهة بالزكام والإنفلونزا ، يمكن أن تختلف مدة النوم ونوعية النوم وبدء النوم اعتمادًا على عرض الأعراض والوقت منذ الإصابة.

وجدت دراسة بحثية حول تأثير فيروس الأنف على جودة نوم الأفراد أنه في الأفراد الذين يعانون من أعراض، انخفض إجمالي وقت النوم بمعدل 23 دقيقة، وانخفض النوم الموحد بمعدل 36 دقيقة ، وانخفضت كفاءة النوم بمعدل 5٪. خلال الفترة الفيروسية النشطة.

وجدت دراسة أخرى أن المشاركين مرضى كورونا ينامون لمدة 60.9 دقيقة أكثر من الآخرين ولديهم فرصة أكبر لمشاكل النوم ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع.

كيف يساعد النوم المضطرب على نمو أعراض كورونا طويلة الأمد؟



النوم هو طريقة الجسم الطبيعية للشفاء مع وجود احتمال كبير لفيروس كورونا لفترة طويلة، كما يتضح من التقارير والبيانات، فإن النوم السليم ضروري لجسم الإنسان لمواجهة آثار كورونا الطويلة.

يتسبب فيروس كورونا في إرهاق الفرد وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤثر سلبًا على الصحة البدنية والعقلية للفرد.

قد يؤثر على الأداء الإدراكي للفرد، وهو أحد أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا الطويل.

سيؤثر النوم غير السليم أثناء الليل بالتأكيد على إنتاجية الفرد خلال النهار. قد يؤدي أيضًا إلى الإحباط وسيثير أيضًا مشكلات اجتماعية وتواصلية.

قلة النوم لفترات طويلة تشكل خطورة على صحة الفرد.

الأعراض الأخرى لكورونا طويل الأمد



من أعراض كورونا طويل الأمد الحمى أو القشعريرة ، سيلان أو انسداد الأنف، احتقان الصدر، السعال، التهاب الحلق، العطس، آلام العضلات أو الجسم، الصداع ، التعب، ضيق التنفس، عدم الراحة في البطن، القيء، تساقط الشعر، جفاف الجلد، درجة حرارة الجسم أعلى من 38.0 درجة مئوية ، والإسهال ، وفقدان حاسة الشم والطفح الجلدي.

وكورونا طويل الأمد يحدث عندما تستمر الأعراض لدى مريض كورونا حتى بعد أسابيع وشهور من ظهور العدوى.

كيف تدير دورة النوم؟



المفتاح يكمن في تبني عادات نمط الحياة الصحية، هذه بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إضافة المزيد من النوم إلى جدولك اليومي:

-حدد موعدًا للنوم

-تناول عشاء خفيف

-رطب نفسك بشكل كافٍ قبل ساعة من موعد النوم

-أغلق الهواتف المحمولة والأدوات الذكية قبل النوم بساعة

-اقرأ كتاباً قبل النوم

-طوال اليوم ، راقب نظامك الغذائي ومقدار تناول الماء