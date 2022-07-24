نفين جامع: جهاز تنمية المشروعات يساهم فى مواجهة العشوائيات

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل على المساهمة في تطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجا للخدمات وذلك حرصا منه على المشاركة في المبادرات القومية الكبرى وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير تلك المناطق والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي مع تهيئة البيئة الملائمة التي تساعدهم على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادى وتقوم بتلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق.

وأوضحت جامع أن الجهاز يتعاون مع عدد من الجهات المانحة والدولية لتطوير هذه المناطق ومنها الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية التي يقوم الجهاز بالتعاون معها حاليا في تنفيذ برنامج الارتقاء الحضرى لتطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة (عزبة خير الله والزاوية الحمراء) ومحافظة الجيزة (ميت عقبة وأرض اللواء) وذلك وفقا لعدد من المحاور المرتبطة بتحسين الطرق وتطوير المراكز الصحية والمدارس والأسواق مما يسهم في تعزيز سبل الحياة الكريمة وتوفير الخدمات اللائقة لما يقرب من مليون مواطن يقيمون في هذه المنطقة والمناطق المجاورة.

وأضافت جامع أن المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها في عزبة خير الله بمحافظة القاهرة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية في المنطقة وتوفير مناخ آمن ومحفز لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم موضحة أن مشروعي رصف الطريق الصاعد وطريق المحجر وتطوير الفراغات من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا حيث سيعملان على تسهيل حركة السكان والبضائع ومكونات الإنتاج للورش والمشروعات المتنوعة من وإلى داخل المنطقة وربطهم بمنطقة المحجر والشوارع المحيطة مما يعمل على دعم أصحاب المشروعات وتسهيل الوصول إليها وتسويق منتجاتها، موضحة أنه يتم العمل على إنشاء طريق ثقافي يربط عناصر المشروع ببعضها ورصف الشوارع الداخلية حتى منطقة الجبخانة بهدف إعادة إحياء المنطقة بشكل مخطط وحضاري وتقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات التراثية المتواجدة بها. وأكدت جامع أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام العمالة غير المنتظمة حيث أتاحت تلك المشروعات حوالى 30295 يومية تشغيل.

وأشارت جامع إلى أنه تم على التوازى تدريب المئات من سكان هذه المناطق من الشباب والسيدات لتطوير مهاراتهم في مجالات متنوعة منها مبادئ الحاسب الآلى وتدوير مخلفات المنازل وصناعة الاكسسوار والخياطة بالإضافة إلى دورات مبسطة عن كيفية بدء مشروع صغير وإدارته بشكل سليم الأمر الذى ساعدهم على بدء أنشطتهم الخاصة من المنزل. وأوضحت أنه من المخطط أن يتم استكمال هذه البرامج التدريبية بقيام وحدة تطوير المشروعات المتنقلة التابعة للجهاز بزيارة المنطقة لتدريب أصحاب المشروعات على تصوير منتجاتهم بشكل احترافى ومساعدتهم على التوسع في تسويق منتجاتهم.

وأوضح المهندس خالد فتحى رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز أنه تم توقيع عدد 5 اتفاقيات أطر عمل لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية باستخدام العمالة الكثيفة لتطوير منطقتي عزبة خير الله والزاوية الحمراء بتمويل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية قدره 124 مليون جنيه وذلك لتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة ورفع كفاءة البنية الأساسية بمناطق تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن ممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية خلال زياراتهم المتعددة لعزبة خير الله ومنهم الأستاذة مارى هيلين نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية وماثيو فاسير المدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا أكدوا على عمق الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات والتعاون المثمر مع مختلف أجهزة الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق غير المخططة، والتي تعمل على توفير بيئة أفضل مناسبة لنمو المشروعات وزيادة مساهمتها في توفير فرص العمل وإحداث نقلة حضارية لسكان تلك المناطق.

وجدير بالذكر أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، ينفذه جهاز تنمية المشروعات منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو.