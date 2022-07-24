اليوم السابع
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مقتل شخصان وإصابة 5 أخرين إثر قصف روسي على منطقة ميكولايف

الأحد، 24 يوليه 2022 11:20 ص
مقتل شخصان وإصابة 5 أخرين إثر قصف روسي على منطقة ميكولايف صورة أرشيفية
وكالات

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون في قصف روسي على منطقة ميكولايف خلال اليوم الماضي، وفقا لما قالته حنا زمازييفا ، رئيسة المجلس الإقليمي لميكولايف. 


وأضافت" يواصل الجيش الروسي قصف منطقة ميكولايف. وفي المساء ، أطلق أربعة صواريخ من طراز كاليبر على حي كورابيلنيي في ميكولايف - وألحقت أضرار بالمباني السكنية ، وأصيب بعض الأشخاص. وفي الليل ، استهدفت الصواريخ أيضا منطقة في المدينة ".


ووفقا لها ، تعرضت المستوطنات في منطقتي باشتانكا وميكولايف أيضا للقصف ، حيث أصابت الصواريخ مجتمعات هاليتسينوف وشيروك وبيريزنهوفات. ولحقت أضرار بالمنازل الخاصة والمؤسسات الثقافية ما أدى الي مصرع شخصين. 


وهذا يأتي من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين. 


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