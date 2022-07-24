مشاريع تنموية لأصحاب الصناعات اليدوية من الأسر الأكثر احتياجا بالغربية

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، عن تسليمها 2752 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية، أو من يمتلك مشروعًا ويريد تطويره.

وأكد شيخ العرب عبد الله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر ستعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بالغربية، وتحويلها من أسر أولى بالرعاية، إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري .

يذكر أن تسليم المشاريع التنموية يأتى استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعى التى توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الغربية من توزيع مساعدات موسمية وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالإضافة إلى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الاثاث والاجهزة الكهربائية .