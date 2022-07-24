مستشفى الكرنك بالأقصر تحتفل بخروج طفل عامين بعد 42 يوما من الالتهاب الرئوي الحاد

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل أطباء قسم الأطفال بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، بخروج الطفل آدم والذي يبلغ من العمر عامين بعد متابعة بالقسم لمدة 42 يوماً حتى تحسن حالته، عقب إجراء عملية جراحية ناجحة له لإصابته بالتهاب رئوي حاد وصعوبة فى التنفس.

ويقول الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، فى بيان صحفى، أنه كان الطفل آدم يعاني من التهاب رئوي حاد وصعوبة في التنفس، وبعد عرضه على قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة؛ تبين وجود تجمع صديدي وخراج بالرئة اليسرى وتم تفريغ الصديد واستئصال الخراج.

وأضاف الدكتور خلف عمر، أنه بعد خروجه من العمليات تم احتجازه بقسم الأطفال لمدة 42 يوماً، حيث تمت متابعة حالته على يد نخبة متميزة من أطباء الأطفال بالمستشفى جنباً إلى جنب مع الصيادلة الإكلينيكيين والتمريض في القسم، حتى تحسنت حالته بشكل تام وخروجه من المستشفى بعد الاطمئنان عليه، وذلك تحت إشراف الدكتورة روزلين فايز بطرس رئيس قسم الأطفال بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور محمد عبدالباري استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور خلف عمر مدير إدارة مستشفى الكرنك الدولي.

وكان قد صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه نجح الأطباء فى إنقاذ مريضة تعاني من ارتشاح كبير بغشاء التامور حول القلب نتيجة تجمع لتر من السوائل بمستشفى الكرنك الدولي بالاقصر، وذلك فى تميز جديد يُضاف لقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي.

وأضاف الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أنه استقبلت طوارئ المستشفى مريضة تبلغ من العمر 21 عاماً تعاني من آلام شديدة في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب مع وجود صعوبة شديدة في التنفس، وكانت حالتها غير مستقرة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود اختلال في غازات الدم، ومع إجراء أطباء القلب أشعة إيكو للمريضة تبين وجود ارتشاح هائل بغشاء التامور حول القلب، فتم تجهيزها للعمليات على الفور.