محافظ الدقهلية: طرح طبق البيض بمنافذ وزارة الزراعة بسعر 62 جنيها بدلا من 80

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن طرح طبق البيض بمنافذ وزارة الزراعة بالدقهلية، للمواطنين بسعر 62 جنيها ابتداء من اليوم، وتفقد "مختار" الدفعة الأولى لبدء توزيعها على المواطنين من خلال منافذ الزراعة المتحركة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وللحد من ارتفاع الأسعار .

ومن جانبه أوضح المهندس ياسر عثمان، مدير الإصلاح الزراعي بالدقهلية، أنه سيتم طرح منتجات مزارع الدواجن التابعة للإصلاح الزراعي بأسعار مخفضة 62 جنيها، تنفيذاً لقرار وزير الزراعة بمنافذ متحركة بمدينة المنصورة ستبدأ من أمام المحافظة وستجوب باقي شوارع المدينة .

وأكد " المحافظ " على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لرفع المعاناه عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لتكون في متناول الجميع، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وفي إطار التنسيق والتعاون مع الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن