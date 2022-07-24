مباحث الهرم تحقق فى إصابة سيدة بحروق بعد مشاجرة زوجية

دفعت خلافات أسرية، سيدة لحرق نفسها فى الطالبية، بمحافظة الجيزة، وتم إسعافها ونقلها إلى المستشفى مصابة بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، وكشفت تحريات رجال المباحث أن خلافات مع زوجها دفعها لحرق نفسها باستخدام مادة مشتعلة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سيدة بحروق ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المصابة سكبت مادة مشتعلة على نفسها وأشعلت النار بجسدها، بسبب خلافات مع زوجها.

استمع رجال المباحث لأقوال زوجها وأكد صحة التحريات، ونفى وجود شبهة جنائية، وذكر أنها اشعلت النار بنفسها، بعد خلافات نشبت بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.