قطع المياه غدا عن مدينة ناصر والأدوار العليا بالواسطى ببنى سويف 12 ساعة لإصلاح خط طرد

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه عن مدينة ناصر والأدوار العليا بمدينة الواسطى لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 8صباحاً حتى 8 مساء غد الاثنين 25 يوليو ، وذلك نظرا لتوقف محطة مياه اشمنت، للقيام بأعمال إصلاح وصيانة بخط الطرد بالمحطة

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

وناشدت المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.