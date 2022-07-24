قطع المياه عن بعض المناطق وعدد من القرى بمركز المنصورة غدا لأعمال الصيانة

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة المنصورة وعدد من قري مركز المنصورة غدا الاثنين 25 يوليو الجاري، من الساعة 11 مساء حتي الساعة الثانية صباحا من يوم الثلاثاء 26 يوليو الجاري، لتنفيذ اعمال صيانة طارئة علي خط الطرد لرئيسي بمرفق مياة شرق بالمنصورة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وهذا وقد اوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هي جزء من حي غرب ويشمل شارع عبد السلام عارف وشارع الترعة ومنطقة سامية الجمل ومنطقة سندوب ومدينة مبارك ومستشفي التأمين الصحي، كما يتأثر بانقطاع المياة عدد من قري مركز المنصورة وتشمل قري نقيطه وكوم الدربي وبرق العز ومنطقة مصانع سندوب والبقلية وشاوه.

ووجه الدكتور أيمن مختار، مسئولى الشركة بسرعة العمل وانهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مشدداعلى أهمية اتباع الاصول الهندسية الواجبة لتنفيذ الأعمال المشار اليها.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بإنقطاع المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.