طلاب هندسة كفر الشيخ يخترعون روبوت ذاتى الحركة للتخلص من العشب الضار.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت الاختراعات ومشاريع التخرج الهادف للمجتمع بكليات جامعة كفر الشيخ خاصة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، ومن بين تلك المشروعات روبوت ذاتى الحركة للتخلص من العشب الضار ورش الأعشاب الضاره، شارك فى مشروع التخرج إبراهيم السيد العباسى، وأحمد إبراهيم السعيد، ومحمد أسامة أبو سعدة، وزياد محمد النشرتاوى، ومحمد أسامه كامل، وأحمد رجب مسعد، وآيه حسام شريف، وإسراء خالد الشريف، ومحمد محمود النواصره، ومحمد منتصر الشناوى، وإبراهيم خالد الجندي.

قال إبراهيم السيد العباسى، هدفنا الأساسى من المشروع هو تسخير التكنولوجيا من أجل البيئة وصحة الإنسان؛ ويعمل المشروع على التخلص من الأعشاب الضارة باستخدام جرعة صغيرة جدًا من مبيدات الأعشاب دون المساس بالمحصول الرئيسي. كما أنه يحد من انتشار الكيماويات الضارة فى الجو ويمنع تسربها للتربة.

وأضاف أحمد ابراهيم السعيد، لـ"اليوم السابع"، الروبوت ذاتى الحركة ويقوم بعملية مستقلة تمامًا؛ فهو مزود بكاميرا تمكنه من تحديد الأعشاب الضارة بدقة عالية باستخدام تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)، وهو مصمم لمتابعة صفوف المحاصيل والكشف عن وجود الأعشاب الضارة بين الصفوف، ومن ثم يستهدف تلك الأعشاب ويقوم برشها بجرعة ضئيلة من مبيدات الأعشاب؛ مما يساعد على الحد من التكاليف، فضلًا عن الأثر البيئي، كما أن الروبوت مزود بلوح شمسى يعمل على شحن البطاريات بالطاقة الشمسية؛ وهذا يعمل على توفير الطاقة ويمكن الروبوت من العمل لفترات أطول.

وقال محمد أسامه ابو سعده الروبوت يتكون من الأنظمة التالية، نظام ميكانيكى يربط بين الروبوت ذو العجلات (Mobile Robot) الذى يعمل ويتحرك على الأراضى الزراعي، و ذراع الروبوت (Delta) الذى يعمل على توفير مرونة فى الحركة للوصول إلى الأعشاب ورشها بدقة.

وأضاف زياد محمد النشرتاوى، كما يتكون من نظام كهربائى يربط بين المحركات والبطاريات والمضخة ونظام الطاقة الشمسية، نظام مدمج (Embedded) يربط بين الراسبيرى باى والكاميرا الأولى التى سيتم استخدامها لتمكين الروبوت ذو العجلات من التحرك على الأرض الزراعية وتجنب العقبات، والكاميرا الثانية التى من شأنها الكشف عن موقع الأعشاب التى سوف يتحرك لها ذراع الروبوت بدقة ويقوم برشها. بالإضافة إلى نظام الرش حيث تقوم المضخة بتسليم مبيدات الأعشاب من الخزان إلى الحاقن.



الربوت الزراعي



المشاركون والمشرفون على المشروع



تجربة الريبوت



جزء من مكوناته