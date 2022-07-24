اليوم السابع
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طارق شوقى يلتقي رئيس مجلس الشارقة للتعليم لبحث التعاون المشترك

الأحد، 24 يوليه 2022 06:35 م
طارق شوقى يلتقي رئيس مجلس الشارقة للتعليم لبحث التعاون المشترك طارق شوقى يلتقي رئيس مجلس الشارقة للتعليم
كتب محمود طه حسين

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عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم اجتماعًا مع سعيد مصبح الكعبي، رئيس"مجلس الشارقة للتعليم" والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.
 
وتطرق الاجتماع إلى التعاون بين الوزارة ومجلس الشارقة للتعليم في تطوير المناهج الخاصة بالحضانات التي يشرف عليها المجلس.
 
وقال الدكتور طارق شوقي، إن هناك تعاونًا كبيرًا في مجال التعليم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وخاصة في التعليم الرقمي، لافتًا إلى أن الاهتمام المشترك بين البلدين في التطوير خلق تناغمًا كبيرًا مما يعزز من فرص التعاون.
 
وأشاد سعيد مصبح الكعبي، بالجهود التي اتخذتها مصر في تطوير التعليم، والاستعانة بعدد من المؤسسات الدولية لوضع المناهج الجديدة، معربًا عن تطلعه في التعاون بين البلدين في مجال التعليم.
 
حضر الاجتماع الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج، ومن الجانب الإماراتي خلود المرزوقي مدير مكتب رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وأمينة المنصوري عضو الإدارة العليا للمجلس.
 

التربية والتعليم

مجلس الشارقة للتعليم

اخبار مصر

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