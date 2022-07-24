ضبط عامل لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين وجود حفرة بعمق حوالي 7 أمتار وبقطر 2 متر، بحظيرة المنزل، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وتم التحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المتهم، وتشكيل لجنة من منطقة الأثار بالقليوبية، لفحص مكان الحفر والتعرف على ما إذا كانت المنطقة تخضع لقانون الأثار من عدمه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزله بمنطقة كوم أشفين دائرة المركز.

على الفور جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وتوجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص، تم ضبط "ك ح ع"، 39 سنة، عامل، ومقيم دائرة المركز، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزله بمنطقة كوم أشفين دائرة المركز، حيث تبين أن المنزل عبارة عن طابق واحد، ووجد حفر داخل حظيرة المنزل بعمق حوالي 7 أمتار، وبقطر 2 متر، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على المكان والأدوات المستخدمة في الحفر.