ضبط صاحب ورشة حدادة بقليوب يديرها لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط صاحب ورشة حدادة بدائرة مركز شرطة قليوب، لممارسته نشاطا إجراميا لتشغيل ورشته في تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها، وضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية "فرد خرطوش"، وأجزاء سلاح ناري، وكمية من المواد المخدرة "الحشيش"، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام صاحب ورشة حدادة بدائرة المركز بإدارة ورشته لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل حملة أمنية من ضباط مباحث مركز قليوب، وتم مداهمة الورشة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط "أ س ح"، 38 سنة، مالك ورشة حدادة، سبق اتهامه في قضية "بلطجة"، بإدارة ورشة في تصنيع وتعديل الأسلحة النارية، وضبط بحوزته 7 فرد خرطوش، وأجزاء سلاح نارى، و500 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



