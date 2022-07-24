ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بحوزة شخصين بقصد الإتجار بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي- أسماء شلبى

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة بقصد الإتجار، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (أحد الأشخاص – سيدة - مقيمان بمحافظة البحيرة) حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة الأول بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة ، وبحوزتهما "بندقية آلية – 3 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار – طبنجة مُبلغ بسرقتها وبخزينتها 15 طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما والسيارة للترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.