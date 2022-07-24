صعود 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الاتصالات" بنسبة 1.8%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.2%، وصعد قطاعي التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، وقفزت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%.

كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، أعقبه الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي السياحة والترفيه، والعقارات بنسبة 0.8%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي على رأسها البنك التجاري الدولي، وبالم هيلز للتعمير، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم للتنمية مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وتداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.178 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 397.2 مليون ورقة مالية بقيمة 565.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 15.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 17.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 181.4 ألف جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 38.2 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11415 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 3581 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.