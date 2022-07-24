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صحة أسوان تواصل تنظيم القوافل الطبية المجانية بقرية بنبان ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 24 يوليه 2022 11:15 ص
صحة أسوان تواصل تنظيم القوافل الطبية المجانية بقرية بنبان ضمن "حياة كريمة" القوافل الطبية
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها لتنفيذ القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

واستهدفت هذه القوافل التى استمرت لمدة يومين منطقة الخبرة التابعة لقرية بنبان بمركز دراو، وتم إجراء الكشف الطبى على عدد من المواطنين المقيمين بالمناطق المستهدفة.
 
وتضم القافلة الطبية العديد من الخدمات العلاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
 

 


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