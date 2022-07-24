صحة أسوان تواصل تنظيم القوافل الطبية المجانية بقرية بنبان ضمن "حياة كريمة"

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها لتنفيذ القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

واستهدفت هذه القوافل التى استمرت لمدة يومين منطقة الخبرة التابعة لقرية بنبان بمركز دراو، وتم إجراء الكشف الطبى على عدد من المواطنين المقيمين بالمناطق المستهدفة.