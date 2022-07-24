سقوط شخصان وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالإسكندرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب"كسر كالون الباب" ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية " - مقيمان بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بالإتفاق فيما بينهما على سرقة مسكن (أحد المواطنين - كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) وقيامهما بارتكاب الواقعة وسرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبالغ مالية )من المسكن المشار إليه بأسلوب "كسر كالون الباب".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام عتلة حديدية تخلصا منها ،كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.