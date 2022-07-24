وأوضحت المنظمة -التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرًا له- أن عملية الإنقاذ تمت عبر 5 مهمات على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم سيدة حامل ورجل مصاب بحروق شديدة.

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، تطلب المنظمة الإذن بإحضار الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى ميناء آمن، حيث إن سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3" غير قادرة على استيعاب هذا الكم من الأشخاص.