اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تُوسع قائمة الدول "غير الصديقة" بضم جزر الباهما وجزر أخرى

الأحد، 24 يوليه 2022 12:10 م
روسيا تُوسع قائمة الدول "غير الصديقة" بضم جزر الباهما وجزر أخرى روسيا - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت الحكومة الروسية، توسيع قائمة الدول "غير الصديقة" لتشمل جزيرتي "جيرنزي" و"مان" وجزر الباهاما لتأييدها العقوبات التي توقع على روسيا.


وأفاد بيان للحكومة الروسية، اليوم /الأحد/ بتوسيع قائمة الدول والأقاليم الأجنبية، التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا والشركات والمواطنين الروس، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة تشمل جزيرتي "جيرنزي" و"مان"، اللتين أيدتا العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا والمواطنين والشركات الروسية.


وأضاف البيان أن القائمة تشمل أيضا جزر البهاما، التي فرضت حظراً على المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وعدد من مؤسسات الائتمان الروسية الأخرى.


ولفت البيان، إلى أن هذه القائمة جرت الموافقة عليها لتنفيذ مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن "الإجراء المؤقت للوفاء بالالتزامات تجاه بعض الدائنين الأجانب". 


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