دورية أمنية تحرر عاملا مخطوفا في منطقة مصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت دورية أمنية في تحرير عامل مخطوف بمنطقة مصر القديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم استغاثة أحد الأشخاص أمام إحدى محطات الوقود بدائرة القسم، وباستبيان الأمر تم ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار)، حال استقلالهم إحدى السيارات)، وبصحبتهم (مندوب توريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة).

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه على مبلغ مالى "قيمة معاملات مالية بينهما فى مجال التوريدات" ، فقام بإستدراجه للتقابل معه لإنهاء الخلافات المالية وإصطحب معه المتهمين الآخرين ، و فور وصولهم للمكان المتفق عليه قام المجنى عليه بإستقلال السيارة صحبتهم برغبته لتسليمه المبلغ المالى المشار إليه ، و أثناء دخولهم إحدى محطات الوقود قام المجنى عليه بالإستغاثه خشية تعديهم عليه.

وبمواجهة المتهمان الآخران بما جاء بأقوال الأول أيداها كما أضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.