دراسة ترفيق منطقة ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة وإنشاء محطة رفع بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد اجتماعا لبحث دراسة ترفيق منطقة ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بمدينة المنصورة، بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة أميمة متولى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والمهندسة سماح المحمدى مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندسة منى الساعى مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، والمهندسة نهاد البلتاجى مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، ورحاب المزين رئيس مركز المنصورة.

ووجه "المحافظ" لرئيس مركز المنصورة بالتنسيق والتعاون الكامل مع المجتمع المدنى "سكان المناطق الثلاث" لتوفير قطعة أرض مناسبة لإنشاء محطة الرفع لخدمتهم فى ذات النطاق لتكون المحطة قريبة من المنطقة السكنية لعدم تحميل المشروع أى أعباء مالية إضافية نتيجة بعد الموقع عن الكتل السكنية.

كما وجه " مختار " بسرعة الانتهاء من إعداد التصميمات والمقايسات اللازمة لإنشاء محطة الرفع بعد توفير قطعة الأرض المطلوبة من خلال التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب.

وأكد " مختار " على أننا نعمل جميعا فى الجهاز التنفيذى للدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية المختلفة التعليم والصحة وقطاع المرافق بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى حل كافة المشاكل التى تواجههم.

جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توفير قطعة أرض أملاك دولة فى الجهة المقابلة لمنطقة ابن والزعفران والمدينة المنورة وبعد الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء المحطة تبين عدم الصلاحية الفنية لقطعة الأرض لإنشاء المحطة وخطورة ربط المناطق الثلاث بالمحطة نظراً لمرور خطوط الانحدار أسفل الطريق الدائرى على عمق كبير لايسمح بتنفيذ المشروع بالإضافة إلى زيادة التكلفة المالية العالية جدا للتنفيذ.

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.