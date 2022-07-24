حجز عاطلين بتهمة خطف واحتجاز شخص بسبب خلافات مالية بينهم فى السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام، بحجز عاطلين 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، وذلك بتهمة خطف واحتجاز والتعدى على شخص، بسبب خلافات مالية بينهم فى السلام.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم)، بتضرره من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ونجله – مقيمان بدائرة القسم)، لقيامهما باستدراجه واحتجازه داخل الشقة سكنهما، والتعدى عليه بالضرب دون حدوث ثمة إصابات، وتقييده بالحبال وتجريده من ملابسه وتصويره بإستخدام هاتف محمول لوجود خلافات مالية بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزة الثانى الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة يحوى على مقطع الفيديو المُشار إليه الخاص بالمجنى عليه وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيداها.

وأقر المتهم الأول بأنه نظرًا لوجود معاملات تجارية بينه وبين المجنى عليه وقيام الأخير بالتحصل منه على كمية من الفاكهة تقدر قيمتها بحوالى (1،700،000 جنيه) لتصديرها بالخارج إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المالى وفى سبيل ذلك قام بالإشتراك مع نجله "المتهم الثانى" لإستدراجه بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهما وفور حضوره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها سالفى الذكر بإرتكاب الواقعة، لإبتزازه وإجباره على رد المبلغ المالى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية ، وحجز المتهمان 24 ساعة على ذمة التحقيقات.