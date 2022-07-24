تعرف على شروط الالتحاق بكلية القديس مارمرقس اللاهوتية فى الكنيسة

كتب ـ محمد الأحمدى

تعقد كلية القديس مارمرقس اللاهوتية بالبلينا اختبار القبول للطلبة الجدد بمقر الكلية الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر من كل عام، الساعة العاشرة صباحاً، ولا تقبل أي طالب يتأخر عن الميعاد.

وذكر موقع الكلية أن شروط القبول تتمثل في حملة المؤهلات العليا والثانوية ودبلوم التجارة فقط بالنسبة للذكور، وحول شروط القبول بالكلية بالنسبة للإناث تقبل الكلية حملة المؤهلات أيضا والثانوية العامة وجميع الدبلومات.

وذكرت الكلية أن المستندات المطلوبة تتمثل في بطاقة الرقم القومى وشهادة لميلاد وتذكية أب الاعتراف وعدد ست صور شخصية.