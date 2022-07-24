تعرف على خريطة الدول الأكثر استقبالا للمهاجرين المصريين عام 2021

كتب مدحت عادل

كشفت النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2021 " عن خريطة الدول الأكثر استقبالا للمصريين خلال تلك الفترة وفقا لما يلي:

جاءت الولايات المتحدة الامريكية فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر عام 2021، حيث بلغ 155 مهاجر بنسبة 40٪، يليها ايطاليا بعدد 125 مهاجراً بنسبة 32.2٪، ثم كندا بعدد 89 مهاجراً بنسبة 23٪ من اجمالي عدد المهاجرين.

بلغ إجمالي عدد المـهاجرين والـذين إكتسبوا صفة المـهاجر 388 مهاجراً عام 2021 (126 مهاجــراً و262 مهاجــراً إكتسبوا صفـــة المهاجر ) مقابــــل 184 مهاجــراً عـام 2020 بزيادة قدرها 110.9٪ ويرجع ذلك لتراجع أثار جائحة كوفيد 19 (كورونا).

- بلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 388 مهاجـراً عام 2021 منهم (292 مهـاجـراً أصلى بنسبة 75.3٪، 96 مرافق بنسبة 24.7٪).

- بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر من الذكور 312 مـهاجر ذكر بنـسبة 80.4٪ (77 مصري حصل على موافقة للهجرة بنسبة 19.8 ٪ و 235 مصري اكتسب صفة مهاجر بنسـبة 60.6٪)، الإنــاث 76 مهاجرة أنثى بنسبة 19.6٪ من إجمالى عدد المهاجرين (49 مصرية حصلت على موافقة للهجرة بنسبة 12.6 ٪ و 27 مصرية اكتسبت صفة مهاجر بنسبة 7٪) .

- تأتى الفئة العمرية ( 40-44 سنة ) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلـــغ 83 مهاجــراً بنسبـة 21.4٪ من إجمالى عدد المهاجرين .

- استحوذت فئة المتزوجين علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 261 مهاجر بنسبة 83.9٪ من إجمالي عدد المهاجرين فــي ســن الزواج (18سنة فأكثر للذكـور و الإناث).

- استحوذ العاملـين بالقطــاع الخاص علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 261 مهاجر بنسبة 70.2 ٪ يليهم الأفـراد الـذين لـم يسبق لهم العمــل مثل : ربـات البيوت وحـديثي التخرج والمتفرغون للدراسة (أخري) حيث بلغ عددهم 102 مهاجراً بنسبة 27.4٪ مـــن إجمــالـى المهــاجـرين فــي ســن العمــــــل (6 سنوات فاكثر) .

- استحوذت فئة الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 120 مهاجر بنسبة 35.8٪، يليهم عمال المهن العادية وبلغ عددهم 81 مهاجر بنسبة 24.2٪ من إجمالي أعداد المهاجرين (15 سنة فأكثر) .

- يأتى الحاصلين على مؤهلات جامعية فى المرتبة الأولى من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر بلغ 137 مهاجراً بنسبة 38.2٪ من إجمالى أعداد المهاجــرين والذين اكتسبوا صفـة المهاجــر فـى سـن الـتعليم (10 سنوات فأكثر).

- بلغ عدد المصريين الــذين إكتسبوا جنسيات أجنبية 3142 مصرى عـام 2021 مقابـل 2611 مصرى عام 2020 بنسبة زيادة قدرهـا 20.3 ٪ ( 1779 مصرى حصلوا عــلى إذن بالتـجنس مـــع الإحتفاظ بالجنسية المصريـة بنـسبة 56.6٪ بينما 1363 حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الإحتفـاظ بالجنسية المصريـة بنسبة 43.4٪ ).