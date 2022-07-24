بسبب 1.7 مليون جنيه.. ننشر اعترافات المتهمين بضرب شخص وتصويره

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف مسجل جنائي وابنه، بتعديهما على شخص بعد احتجازه في عقار والتعدي عليه بالضرب وتصويره، وذلك بسبب خلافات مالية بين الطرفين على حوالي 1.7 مليون جنيه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم، بتضرره من شخص "له معلومات جنائية "، ونجله مقيمان بدائرة القسم، لقيامهما بإستدراجه وإحتجازه داخل الشقة سكنهما والتعدى عليه بالضرب دون حدوث ثمة إصابات وتقييده بالحبال وتجريده من ملابسه وتصويره بإستخدام هاتف محمول لوجود خلافات مالية بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزة الثانى الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة يحوى على مقطع الفيديو المُشار إليه الخاص بالمجنى عليه.

وبمواجهتهما بالتحريات و ما جاء بأقوال المبلغ أيداها، وأقر المتهم الأول بأنه نظراً لوجود معاملات تجارية بينه وبين المجنى عليه وقيام الأخير بالتحصل منه على كمية من الفاكهة تقدر قيمتها بحوالى (1,700,000 جنيه)، لتصديرها بالخارج إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك قام بالإشتراك مع نجله "المتهم الثانى" لإستدراجه بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهما وفور حضوره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها سالفى الذكر بإرتكاب الواقعة لإبتزازه وإجباره على رد المبلغ المالى وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.