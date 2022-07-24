بسبب كلب.. متهمان يعترفان بخطف شخص والتسبب في سقوطه من مكان مرتفع بالمعصرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف شخصان باختطاف مواطن واحتجازه في شقة بالمعصرة، والتعدي عليه بالضرب بسبب سرقته كلبا، الأمر الذي جعله يحاول الهرب منهما بإلقاء نفسه من مكان مرتفع.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات، باستقبالها عاملا مقيما بدائرة القسم "مصاب بجروح و كدمات وكسور متفرقة"، ولا يمكن استجوابه إثر ادعاء سقوطه.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع "والد المصاب"، وقرر بسابقة قيام (شخصين – مقيمان بدائرة القسم)، بالحضور لمسكنه، و قررا له بقيام نجله المصاب بسرقة "كلب" خاص بأحدهما من داخل مسكن الآخر، وعقب ذلك قاما باصطحاب نجله بدعوى الإرشاد عن مكان الحيوان الأليف "كلب"، واحتجازه داخل شقة تحت الإنشاء ملك أحدهم بذات العقار محل سكنه والتعدى عليه بالضرب وأثناء ذلك قام المصاب بإلقاء نفسه من شرفة الشقة فى محاولة للفرار منهما مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة وإرتكاب المشكو فى حقهما للواقعة بالإشتراك مع (شخصين آخرين – مقيميّن بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.