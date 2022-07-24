بدء برنامج الأنشطة الصيفية بمكتبة طه حسين للمكفوفين بالإسكندرية غدا

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر التابعة لمكتبة الإسكندرية برنامج "الأنشطة الصيفية" بدءا غد الاثنين 25 يوليو إلى الخميس 8 سبتمبر 2022.

وتعمل مكتبة طه حسين للمكفوفين التابعة لمكتبة الإسكندرية، تحت شعار التعليم كالماء والهواء وفقا للمقولة الشهير للأديب" طه حسين".

ومن الأهداف الرئيسية لمكتبة الإسكندرية إتاحة المعلومات بشكلٍ متساوٍ لكل مستخدميها بغض النظر عن نوع الإعاقة التي يعانون منها. وتطرح مكتبة طه حسين لضعاف البصر مفهومًا جديدًا للاهتمام باحتياجات المعاقين بصريًّا، مما يمكنهم من الاستفادة من كل موارد المكتبة وبعض مواقع الإنترنت باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

وتعتمد مكتبة طه حسين على أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكين المعاقين بصريًّا من القراءة والكتابة واستخدام شبكة الإنترنت، مما يضاعف من شعورهم بالاستقلالية والقدرة على إدارة حياتهم. وقد تم نقل مكتبه طه حسين إلى مستوى مدخل المكتبة تسهيلاً لدخول روادها.