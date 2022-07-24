انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اليوم الأحد أن هناك انخفاض فى أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع الجديد، وعدم تأثرها بالزيادة فى أسعار المحروقات، ويرجع ذلك إلى توافر كميات كبيرة فى إنتاجية الخضراوات والفاكهة مما يساعد على استقرار الأسعار بأسواق التجزئة، بالإضافة إلى عوامل الطقس.

وأشار جلال الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إلى قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة، للعمل بها فى أسواق التجزئة بالاسماعيلية، ليتراوح سعر كيلو الطماطم فرز أول من 3.5: 5 جنيهات - الطماطم فرز ثان من 2: 3.5 جنيه - طماطم صلصة جنيه واحد، بطاطس قلية من 5 - 6.5 جنيه، بطاطس قلية نمرة 2 من 3 -5 جنيهات، بطاطس طبخ من 2 - 4 جنيهات، الكوسة 5- 6.5 جنيه، خيار نمرة 2 من 2.5-4 جنيهات، جزر نمرة 1 من 5-6.5 جنيه، جزر نمرة 2 من 2- 4 جنيهات، باذنجان رومى من 2-4 جنيهات، باذنجان عروس من 3.5-5 جنيهات، فلفل حار وفلفل بارد من 3-5 جنيهات، ملوخية من 6-8 جنيهات، بامية من 18-22 جنيها، ليمون من 18-25 جنيها.

وتضمنت أسعار الفاكهة، الشمام والشهد من 3-5 جنيهات، عنب أحمر وأبيض من 8-12 جنيها، تفاح بلدى من 10-12 جنيها، بطيخ حسب الأحجام ما بين 15- 20- 25-30 جنيها، مانجو سكرى بشاير من 20-25 جنيها، مانجو صديقة بشاير من 20-25 جنيها، تفاح مستورد من 20-30 جنيها حسب الجودة وبلد المنشأ.

وأشار على العكرمي، سكرتير شعبة الخضر والفاكهة، إلى أن هناك ثباتا فى الأسعار، خلال نهاية هذا الأسبوع، وبداية الأسبوع الجديد.