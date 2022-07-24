المدارس تعقد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس فى عقد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام ، وسط إجراءات احترازية ووقائية بسبب فيروس كورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات وضوابط عقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى العام كالتالى:

- يلزم على الطالب (الحاصل على درجه أقل من ٥٠٪؜ في أى ماده) أداء امتحان الدور الثانى في هذه المواد مهما كان عددها.

- تُعقد الامتحانات ورقية فى "مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط".

- النجاح في امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على ٥٠٪؜ فأكثر في هذا الامتحان.

- بدأت الامتحانات "عقب أجازة عيد الاضحى المبارك" وتولت الإدارة إعداد جدول الامتحانات ويتم الاعلان عنه بالمدارس.

- تُعقد الامتحانات بمقر المدارس الاعدادية أو الثانوية.

- الامتحان "موحد على مستوى الادارة" وتوضع الاسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الادارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.